Боец из Уруссу: «Служить по контракту почетно и ответственно»

Житель Уруссу Вадим Грудинин ровно год назад подписал контракт с Министерством обороны России и отправился служить в зону СВО. Близкие не сразу поняли такое решение мужчины, однако позже согласились с его выбором.

«Я принял это решение не только ради себя. Служить по контракту не только почетно, но и ответственно, ведь от меня действительно зависит жизнь других. Мы держимся вместе, поддерживаем друг друга, и в этом наша сила», — уверен он.

Вадим признался, что долго обдумывал свой шаг. Однако переживания за друзей, которые уже были призваны на СВО по мобилизации, помогли ему сделать непростой выбор. Мужчина понял, что его место рядом с ними на передовой, тем более что у него уже были навыки армейской службы.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

В зоне СВО Грудинин освоил новые технические специальности, научился работать в команде и принимать быстрые решения. Это, по его собственной оценке, закалило его и придало уверенности в себе. Теперь он уверен, что после возвращения с фронта сможет реализовать давнюю мечту — открыть мебельный цех. Служба в армии подарила ему также новых товарищей.

«Мы стали как одна большая семья, и я уверен, что наша дружба и взаимовыручка помогут нам в любых начинаниях», — заключил Вадим Грудинин.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.