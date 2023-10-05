Боец из Татарстана о службе в батальоне «Тимер»: «Мы не дрогнем и не побежим»

«Я прохожу службу в 9-й роте батальона “Тимер”. Так уж вышло, что рота наша – самая сильная и самая смелая»

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Я отправлялся в зону СВО со спокойной душой и уверенностью, что все будет хорошо»

Кличка Грек привязалась к нему еще в детстве, так товарищи называли его в школьные годы. Оказавшись в составе батальона «Тимер» в зоне специальной военной операции, боец из Татарстана решил взять себе такой же позывной – Грек.

Боец рассказал, что супруг его тети служит в «Тимере» с самого создания батальона, поэтому и Грек тоже захотел вступить в его ряды. Говорит, что дядя отговаривал, советовал остаться дома с семьей, но Грек в своем решении был непреклонен.

«Нет, я не проходил срочную службу. Никогда в руках не держал ни пистолета, ни автомата и не представлял себе, как пользоваться огнестрельным оружием. Всему меня научили уже в учебном центре, подготовили полностью и очень качественно», – рассказал Грек.

Боец отметил, что отправился в зону СВО со спокойной душой и уверенностью, что все обязательно будет хорошо.

«Я прохожу службу в 9-й роте батальона “Тимер”. Так уж вышло, что рота наша – самая сильная и самая смелая. Все уже слышали о нас, бойцы других подразделений нас узнают сразу. Мы сближались с противником на расстояние 20-30 метров. Когда шла перестрелка, никто из нас не развернулся и не бежал – стояли до последнего. Мы потеряли немало ребят в стрелковых боях», – рассказал Грек.

Он глаза в глаза смотрел стрелку, который поливал его роту огнем из пулемета, а бойцы «Тимера» шли на него с автоматами. Грек признается, что было очень страшно, но никто из роты не дрогнул.

«Никогда в руках не держал ни пистолета, ни автомата и не представлял себе, как пользоваться огнестрельным оружием. Всему меня научили уже в учебном центре» Фото предоставлено героем публикации

«Мы сражаемся ради того, чтобы здесь не погибали гражданские, не гибли дети»

Боец из Татарстана рассказал, что в «Тимере» все друг за друга горой, в его батальоне нет места конфликтам и спорам.

«Мы сражаемся ради того, чтобы здесь не погибали гражданские, не погибали дети. Обычные люди живут здесь спокойно и мирно, а в их поселки и города прилетают украинские снаряды. Есть мнение, что русские солдаты тут – оккупанты, которые рушат жизни мирных людей, но мы видели своими глазами, что жизни своего народа рушат сами украинцы», – рассказал Грек.

Боец привел в пример случай, когда его отряд заходил в населенный пункт Работино на боевые действия. Тогда это была одна из самых горячих точек во всей Украине.

«Когда мы зашли в Работино, увидели в подвале одного из домов пожилого мужчину. Лет ему было около шестидесяти на вид, он лежал раненный, весь в крови. Дед просто пытался убежать оттуда, а украинцы его обстреляли. Он обрадовался нам, русским бойцам, а мы помогли ему выбраться и эвакуировали из опасной зоны», – рассказал Грек.

В «Тимере» все друг за друга горой, в батальоне нет места конфликтам и спорам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Слабые духом люди сюда не пойдут»

Грек признался, что страшнее всего терять в бою товарищей. Будешь ранен – будет больно, но не страшно. Убьют – вообще ничего не поймешь. Настоящий страх охватывает, когда в бою гибнет близкий человек, а ты ничем ему помочь не можешь.

«В Работино, когда мы закрепились в домах гражданских, в нас бесшумно прилетела польская мина и упала под ноги одному из ребят. Погиб он мгновенно. Такой ком в горле стоял, а на глаза навернулись слезы. Он был очень позитивным парнем, никогда не унывал и шел вперед как настоящий мужик. Было очень тяжело его терять, всем нам было больно, когда он ушел», – признался Грек.

Боец рассказал, что у него есть особый оберег с молитвами, и продемонстрировал браслетик – его он не снимает никогда. Оберег Греку связала женщина по имени Альбина, мусульманка. Сделала такой же для его родственника и еще для нескольких ребят. Грек в силу оберега верит.

«Все мы тут – герои. Каждый из нас. Мы постоянно думаем о Родине и надеемся, что ни Родина, ни республика не забудут своих бойцов. Я – патриот Татарстана, патриот своей страны. Как сюда отправился, сразу купил себе татарстанский шеврон и никогда, ни разу его не снимал», – продемонстрировал шеврон Грек.

«Все мы тут – герои. Каждый из нас. Мы постоянно думаем о Родине и надеемся, что ни Родина, ни республика не забудут своих бойцов» Фото предоставлено героем публикации

Никто не остановит мужчину, который решил защищать свою Родину

По мнению Грека, молодых ребят, которые хотят отправиться в зону СВО защищать свою страну, которые готовы, твердо приняли решение, никто не сможет остановить. Слабые духом люди сюда не пойдут, считает Грек.

«Перед тем как ехать в зону СВО, я женился. Уже когда проходил в учебном центре боевую подготовку, узнал, что жена беременна. Она периодически присылает фотографии УЗИ. Со дня на день станет известно, мальчик это будет или девочка. Мне бы хотелось девочку, у нас в семье одни парни», – рассказал боец из Татарстана.

Грек признался, что сил ему придает желание увидеть своего ребенка, воспитать его. У всех бойцов батальона «Тимер» есть стимулы, которые позволяют им не падать духом, выживать и сражаться, чтобы вернуться домой победителями.