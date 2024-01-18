Боец из Татарстана награжден медалью «За отвагу» за спасение товарища из окопа

Фото: © Клара Ермолаева

Военнослужащий из Заинского района Татарстана Сергей Скибин награжден медалью «За отвагу» за спасение товарища. Награду бойцу в торжественной обстановке передал глава муниципалитета Разиф Каримов.

Сергей Скибин рассказал, что и не думал вновь оказаться в ДК «Энергетик» спустя почти полтора года, причем по другому поводу. Военный был здесь 30 сентября 2022 года, когда вместе с другими мобилизованными отправлялся на специальную военную операцию. Получив повестку, он без сомнений решил отправиться в армию. Тогда призванных по частичной мобилизации провожал весь город.

Фото: © Клара Ермолаева

Домой боец возвратился после ранения: 13 июня 2023 года он был уволен в запас. Тот бой был для него обычной работой на передовой, но оказалось, что это подвиг. Сергей сам, получив четыре осколочных ранения, спас товарища от смерти, выбросив его из окопа. Теперь день того боя под Макеевкой для обоих стал вторым днем рождения.

«Я что должен был сделать, то и сделал. Я особо себя героем не ощущаю, но всё равно приятно. Нас двоих в окопе взорвало, я его выбросил, чтобы не добило. Он выжил, всё нормально, жив, здоров», — рассказал о своем поступке старший сержант Сергей Скибин.

Фото: © Клара Ермолаева

Глава района Разиф Каримов отметил, что сегодня более 50 военнослужащих — уроженцев муниципалитета удостоены государственных и армейских наград.

«Жители Заинского района объединились с первых дней начала специальной военной операции. В районе ведется большая работа по оказанию помощи фронту, госпиталям. И в этом году поддержка, забота о наших мужчинах, участвующих в СВО, и их семьях — одна из приоритетных задач. Наши мужчины — участники специальной военной операции из Заинского района отличаются добросовестным и мужественным трудом на благо родины», — подчеркнул в своем выступлении руководитель муниципалитета.

Фото: © Клара Ермолаева

После церемонии награждения супруги Сергей и Ольга Скибины с медалью «За отвагу» и букетом цветов отправились домой — теперь у них впереди только мирный фронт.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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