Боец из отряда «Шторм» рассказал, как вывел из строя 50 украинских военных

Боец отряда «Шторм» с позывным Забар рассказал, как весной прошлого, 2024 года вывел из строя 50 украинских военных, защищая Белгородскую область. Об этом сообщает RT.

По словам самого Забара, он с 1990-х годов успел принять участие в четырех вооруженных конфликтах.

Боец утверждает, что он три дня забрасывал гранатами противника, пытавшегося проникнуть на территорию региона. В итоге, по его оценке, ему удалось убить 20 и ранить 30 врагов.

Забар добавил, что был готов подорвать себя, когда силы иссякли, но товарищи успели его спасти. «Я так молился, как никогда в жизни не молился», – подчеркнул он.

Боец уточнил, что за свой подвиг он представлен к званию Героя России, но пока не награжден.