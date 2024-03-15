Боец из Нурлата проголосовал по месту службы в ДНР

Фото: © Сирень Самерханова

У бойца спецоперации Раиса, приехавшего в Нурлат, заканчивается краткосрочный отпуск, завтра он вновь отправится на службу. Поэтому, пользуясь случаем, Раис решил заглянуть на участковый избирательный участок №2323, где закреплен, но не для того, чтобы отдать свой голос.

«Я проголосовал по месту службы в ДНР еще до того, как приехать в отпуск. Сегодня пришел посмотреть, как здесь проходят выборы. Такое важное событие все-таки», — пояснил Раис.

На этом избирательном участке военному еще не приходилось голосовать: только в этом году зарегистрировался по месту жительства в данном микрорайоне.

Фото: © Сирень Самерханова

«Надеюсь, в скором времени обстановка в мире изменится, мы вернемся домой. Тогда, конечно, и я как избиратель буду приходить на этот участок в Доме дружбы народов», — сказал боец.

На участке бойца в прямом смысле встретили с распростертыми объятиями. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №2323 города Нурлата Галина Мурзина с трудом сдерживала волнение.

«Так хочется его обнять, прижать. Свой же, нурлатский», — с такими словами от имени членов участковой комиссии она вручила бойцу подарок.

Фото: © Сирень Самерханова

Раиса спросили, как проходят выборы Президента на передовой.

«Такой же избирательный участок: урны для голосования, кабинки, наблюдатели, на входе — охрана. Мы посетили его вместе с боевыми товарищами, всем взводом, всей ротой», — ответил он.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).