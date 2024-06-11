Боец из Нурлата о службе на передовой: «О своем выборе не жалею»

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Отпуск бойца спецоперации Сергея из Аксумлы Нурлатского района пришелся на Сабантуй. Это удачное совпадение, так как и раньше его семья никогда не пропускала праздник.

После передовой военному непривычно видеть улыбку детей, слышать песни, разливающиеся над майданом. Всё это так греет душу, говорит он. Обняв за плечи любимую супругу, не выпуская из поля зрения сына и дочь, боец с позывным Дон любовался мирным праздником, стараясь ничего не пропустить. Говорит, что очень скучал по Сабантую.

«Такая возможность представилась, и жена, и дети рады, что опять все вместе», — говорит боец.

По его словам, в то же время мужчине не дает покоя мысль: а как там ребята, все ли у них в порядке. И на спецоперацию он отправился, чтобы помочь восстановить мир.

«На службу по контракту я ушел 6 октября 2023 года. Что меня побудило заключить контракт? Сам решил», — поделился боец.

Чтобы взвесить, принять окончательное решение и совершить серьезный поступок, который сегодня по праву принято считать геройским, нурлатцу понадобилось полгода.

«Сначала чего-то боялся, — признается боец, — а потом понял: это не дело, чего думать-то, надо идти и защищать свою Родину. Я же люблю Нурлат, люблю свою деревню».

Мужчина отмечает, что в тот момент в нем взыграло чувство патриотизма. У него была хорошая работа — трудился слесарем на нефтегазовом предприятии, имел стабильный и неплохой заработок, жилищных проблем нет. «Конечно, расставаться с семьей всегда тяжело, но ее ведь и защищать надо», — с такими мыслями Сергей и отправился в военкомат.

«У всех есть голова на плечах. Думаю, что в такой ситуации нужно проявить себя как мужчина. Я пошел по контракту и о своем выборе ни капельки не жалею», — говорит боец.

Эти слова своего папы внимательно слушают сын Тимур и дочь Дарина, которые очень скучают по отцу.

«Без папы дома так тоскливо, пусто как-то стало, грустно», — говорит Дарина, окончившая 6-й класс. «Сильно переживаю за него и очень горжусь им. Не хочу, чтобы он уезжал», — добавляет девочка.

Тимур же, идущий в 4-й класс, только крепко сжимает ладонь отца и сильнее прижимается к нему.

Алсу призналась, что в отсутствие мужа нелегко — в сельской местности всегда работы много, однако женщина всегда ощущает поддержку окружающих.

«Куда ни обратись, всегда готовы помочь, помощь ощущаем и со стороны исполкома сельского поселения», — сказала она.

Сергей очень рад, что его семье обещали помочь с поставкой дров, хотя, отмечает он, если был бы сам дома, ни за что не стал бы обращаться за помощью — всегда всё делал сам. Через несколько дней он отправится на передовую, по словам мужчины, с легким сердцем, потому что уверен: его ждут и за него молятся.

За два года из района по контракту на СВО ушли 158 нурлатцев, чтобы защищать рубежи Отечества.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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