Боец из Нижнекамска передал подарок девочке, написавшей ему про любимый праздник

Участник спецоперации из Нижнекамска прислал новогодний подарок ученице Поисевской школы Актанышского района РТ Алине Хуззятовой, которая приняла участие в акции «Письмо солдату».

Алина — участница кружка «Юный корреспондент». В письме она написала, что самый любимый ее праздник — это Новый год.

Ее послание дошло до Ильдара Кашапова, мобилизованного солдата из Нижнекамска. Поэтому военный прислал ей подарок от Деда Мороза. Волонтер из села Рулия Бадертдинова передала Алине этот новогодний презент.

В акции «Письмо солдату» приняли активное участие учащиеся, занимающиеся в Центре детского творчества села Поисево.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону