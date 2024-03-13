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СВО 13 марта 2024 19:48

Боец из Менделеевского района Татарстана награжден медалью Суворова

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Боец из Менделеевского района Татарстана награжден медалью Суворова

Военнослужащий из Менделеевского района Татарстана Дамир Галимов указом Президента РФ Владимира Путина награжден медалью Суворова. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, боец был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Эта медаль является одной из значимых военных наград. Награждение ею считается особо почетным и означает выдающиеся заслуги в решении военных задач.

Медаль бойцу вручил командир роты. Сейчас военный находится на передовой.

Это уже вторая награда военного. Осенью прошлого года Дамир был удостоен медали «За боевые отличия».

«Гордимся вами, ребята», — прокомментировал награждение глава района Радмир Беляев.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#спецоперация
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