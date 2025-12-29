Боец из Менделеевска удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Роберт Искандаров рассказал о высокой государственной награде, присужденной гвардии старшему лейтенанту, командиру инженерно-дорожной роты инженерно-саперного батальона Руслану Минхазову.

Награду ему вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле в рамках церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан.

«По сложившейся доброй традиции в канун Нового года мы чествуем в Казанском Кремле наиболее отличившихся татарстанцев. Сегодня в этом зале – представители республики, которые являются для всех нас образцом профессионализма, преданности своему делу, честного служения Отечеству. Рад вручить вам высокие государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан», – отметил Рустам Минниханов.

Высокая награда стала заслуженным признанием профессионализма, мужества и верности долгу Руслана Минхазова.

«Поздравляем Руслана Минхазова с наградой! Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов и благополучия», – пожелал Роберт Искандаров.