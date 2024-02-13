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Боец из Лениногорска с позывным Монгол: «Хочу жениться, но только после Победы!»
Неженатый боец СВО из Лениногорска с позывным Монгол пришел на побывку. Во время встречи с главой района Рягатом Хусаиновым военнослужащий поделился своей мечтой. Как оказалось, ему хочется встретить любимую девушку и обрести семейное счастье.
«Хочу встретить ту единственную, на которой захочется жениться, — признался военнослужащий. — Очень хочу детей. Но это должно случиться только после Победы, потому что ждать любимого человека — это тяжелая ноша, а в случае гибели солдата — невыносимая травма для женщины».
Военный ушел на передовую 30 июня 2023 года. До принятия решения отправиться в зону специальной военной операции 27-летний молодой человек работал оперативником в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Лениногорского отдела полиции.
«Идея отправиться на передовую две недели не давала мне спокойно спать. Наконец твердо решил, что нужно идти. Срочную службу я проходил с 2016 по 2018 год на Дальнем Востоке, в артиллерийских войсках, в звании младшего сержанта командиром отделения. Был уверен, что на фронте мои знания и навыки будут нужнее. Финансовых проблем у меня абсолютно не было, квартира своя есть. Решение отправиться на СВО связано лишь с патриотическими соображениями», — поделился боец.
Приняв окончательное решение, он подал рапорт об увольнении и отправился «за ленточку». Родителям контрактник сообщил, что устроился нефтяником и едет в рабочую командировку. Истинную причину и цель поездки мать с отцом узнали, когда их сын прошел зону контроля в аэропорту Казани и зарегистрировался за стойкой. «Мам, пап, я на войну», — такими словами боец ошарашил провожающих его родителей и быстро ушел, чтобы не видеть слез матери. Отец, который очень гордился, что его сын служит в системе МВД, тоже тяжело воспринял новость об увольнении.
«В Запорожской, Херсонской, Луганской областях мы занимаемся обнаружением воздушных целей — дронов, ракет, то есть любых объектов, находящихся в воздухе и способных стать целью для поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО). Передаем данные вышестоящим. Они решают, что дальше с ними делать», — рассказал военный.
Человек, который любит делать сюрпризы, никому не сообщил, что приезжает в отпуск. Вернувшись домой в 5 утра, немного отдохнув с дороги, он написал маме смс с просьбой приехать в город (семья живет в деревне). «Сегодня придут работники ЖКХ менять трубы, нужно, чтобы дома кто-то был», — сообщил сын.
Каково же было удивление родителей, когда они вошли в квартиру и увидели сына.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготволен при участии Ильмиры Гареевой.
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