Боец из Камских Полян сбил два БПЛА и уничтожил военных ВСУ

Ефрейтор Эдуард Смарунь из Камских Полян Нижнекамского района Татарстана подписал контракт в марте 2024 года, он стал старшим стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Боец проявил решительность и отличную стрелковую подготовку при выполнении боевых задач, заявили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, 2 ноября 2024 года ефрейтор Смарунь отличился во время вражеского наступления. Боевые действия развернулись в районе населенного пункта Новгородское. Во время несения боевого дежурства на передовых оборонительных позициях в составе группы мотострелков военнослужащий попал под минометный обстрел и атаку FPV-дронов.

Отдав сигнал о тревоге, Эдуард Смарунь занял одиночную огневую точку и огнем из стрелкового оружия сбил два вражеских БПЛА.

После этого продолжил вести стрельбу по наступающему противнику и уничтожил одного бойца ВСУ. В это время ударом вражеского артиллерийского снаряда оказался разрушен блиндаж рядом с позицией военнослужащего.

В результате камполянец получил множественные осколочные ранения. Несмотря на это, он продолжал наносить огневое поражение по атакующему неприятелю, утверждают в Минобороны.

Меткими очередями он уничтожил еще двух противников, после чего был заменен своим боевым товарищем и был эвакуирован в блиндаж, где получил первую помощь.

Таким образом, благодаря стойкости и храбрости ефрейтора Смаруня атака превосходящих сил противника была успешно отбита и обеспечена устойчивость оборонительной линии.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»