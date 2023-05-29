Боец из Елабуги навестил в больнице ветерана войны, от которого получал письма в зоне СВО

Елабужанин, участвующий в специальной военной операции, навестил ветерана Кирилла Тимрякова, который отправил ему письмо в зону СВО. Их встреча состоялась в Елабужской ЦРБ, где 97-летний участник Великой Отечественной войны проходит лечение.

«Когда я получили письмо от ветерана, честно, испытал эмоции до дрожи просто. Это ведь частичка истории для меня и для России в целом. <...> Мне не хотелось уходить, я старался подержать его за руку, приобнять – это такое ощущение гордости. Ветеранов Великой Отечественной войны осталось мало, их надо беречь», – поделился военнослужащий.

В письме ветеран рассказал о себе и обратился к каждому бойцу лично: «Знаю, каково тебе сейчас на передовой. Так держать там!» Он напомнил бойцам, что они – потомки солдат-победителей, которых поддерживает вся страна.

«Возвращайся домой, в семью, к родителям и детям здоровым. Я буду ждать тебя, солдат. У меня появился стимул еще пожить!» − заканчивает свое письмо ветеран.

Боец поставил цель Кириллу Степановичу — дожить до победы и даже больше – отметить 100-летний юбилей. Ветеран обещал, что справится.

Кирилл Тимряков помогает бойцам не только словом, но и делом – ежемесячно перечисляет с пенсии по 3 тыс. рублей в поддержку участников СВО.

Материал подготовлен при участии Александры Дмитриевой