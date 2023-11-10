Боец из Челнов с позывным Ураган побывал на выписке жены и новорожденной дочки из роддома

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В семье челнинского военнослужащего с позывным Ураган случилось пополнение.Так совпало, что боец смог побывать на выписке супруги и их второго ребенка. Поздравить молодых родителей приехали родные, близкие, а также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Новорожденную малышку и ее маму встретили аплодисментами. Супруга военнослужащего признается, что она счастлива, как никогда, ведь вся семья в сборе. А отец семейства так растрогался этой встречей, что не смог сдержать слезы радости.

«На самом деле, очень волнительно, очень сильно переживаю, хоть и не первый ребенок, уже второй. Но волнение остается, как в первый раз. Сейчас еще родился маленький ребенок, переживаю, как они будут жить без меня. Но у меня жена сильная. Думаю, она справится. Я ей, конечно, морально буду помогать в этом», — поделился военнослужащий.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Очень сильно рада, что муж рядом, что ребеночек такой маленький у нас есть. И всё хорошо», — вторит жена военнослужащего Диана.

Разделить радость молодых родителей пришли самые близкие — родственники и друзья. Родственница военнослужащего по имени Ирина пожелала всему семейству здоровья, главе семьи – успешно выполнить поставленные перед ним задачи в зоне СВО и вернуться домой.

«Все прям ждали эту малышку. Нелегко, но сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, здоровая, будет расти в кругу любви», — присоединилась к пожеланиям подруга семьи Дарья.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

По традиции мэр Челнов Наиль Магдеев вручил 100 тыс. рублей от города и набор для новорожденного от республики.

«Супруга может гордиться своим мужем. Безусловно, мы тоже говорим слова благодарности Вашему супругу, который делает всё для того, чтобы сегодня наша страна могла бы и дальше жить, работать и трудиться», — заявил градоначальник.

Пока у военнослужащего с позывным Ураган очередной краткосрочный отпуск. Он рассчитывает больше времени проводить в окружении своих любимых и родных.