Боец «Гонщик» из Татарстана: «В зоне СВО начинаешь ценить жизнь, родителей, детей»

На фото: Ильмир Хуснутдинов / Айгуль Идиятуллина

27-летний житель Бавлинского района Татарстана Ильмир Хуснутдинов в зоне СВО находится с 24 февраля 2022 года. Его позывной Гонщик. Ильмир получил его за свои навыки.

«Мне этот позывной дали за то, что я быстро двигаюсь на своей машине. Успеваю на все приказы, выполняю все боевые задачи. Никогда не опаздывал. На нужное место приезжал всегда вовремя», — пояснил он.

Его верный «друг» — автомобиль Урал, боец его любя называет Батыр. «Очень привык к нему, он не раз мне жизнь спасал. Урал — мощная машина, люблю больше ездить по грязи, — говорит он с улыбкой. — Я на СВО на нём выполняю различные боевые задачи».

А любовь к технике у Ильмира с детства, от отца. Он работал комбайнером и обучил сына дружить с техникой. Отца, ветерана МВД, уже нет в живых, Ильмир всегда вспоминает о нём с большой любовью. «Был бы жив отец, он бы обязательно мне сказал, береги себя, сын, — говорит боец. — Я чувствую, что он меня защищает».

В каждый отпуск Ильмир возвращается в родной дом с большим желанием — здесь его ждут мать, супруга и трое детей.

«Люблю возвращаться неожиданно — так эмоций еще больше. Дверь открывают — а там я стою. Мама в слезы от радости, супруга счастлива. Очень ждут, скучают по мне. Угощают меня балишом, азу — там всегда не хватает вкуса маминых блюд», — говорит Ильмир.

Специальная военная операция — его первый боевой опыт. Признаётся, в начале было страшно, но затем привык. Впрочем, как и все: «Я служу в армии семь лет и планирую и в дальнейшем продолжить это дело. Когда только приходишь на СВО, всем бывает страшно, месяца через два уже ко всему привыкаешь. Ребята все настроены патриотически, желание одно — вернуться домой с победой».

Как говорит Ильмир, там, на поле боя, на жизнь начинаешь смотреть по-другому, какие-то события воспринимаешь совсем иначе, лучше понимаешь людей.

«Начинаешь ценить жизнь, родителей, детей. Это самое ценное в жизни. Я вот не видел, как сделала первые шаги моя дочка. А это, оказывается, очень важно, — говорит он. — Там, на поле боя, мне дают силы молитвы матери, супруги. Я всегда говорю, когда меня провожают после отпуска, не плачьте, лучше улыбайтесь. Да, очень скучаю по семье, детям. Там, когда начинается обстрел, иногда видишь, ребёнок бежит, плачет, ты бежишь к нему, закрываешь его и ложишься с ним на землю, лишь бы не задело. Когда доезжали до Луганска, дети бегали к машине, прямо спотыкались, чтобы нам дать конфету. Останавливаешься, берешь его конфетку и ему даешь что-нибудь. В такие моменты вспоминаешь своих детей».

Ильмир имеет боевые награды — медали «За боевое отличие», «Георгия Жукова». Эти награды он получил за выполнение боевых задач на поле боя.

«Хочется пожелать всем ребятам терпения и выдержки, там без этого никак нельзя. Чтобы вернулись домой к родным, чтобы родные их дождались», — говорит Ильмир.

Как рассказывает боец, они получают тёплые пожелания от земляков, детские письма и гуманитарную помощь. Он благодарен всем за поддержку, чувство, что их не забывают для них очень важна.