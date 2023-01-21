Боец ЧВК «Вагнер» назвал украинских наемников «более дерзкими», чем солдаты ВСУ

Наемники, воюющие на стороне Украины, не находятся на переднем крае в Артемовске постоянно, поэтому ведут себя «более дерзко», чем солдаты ВСУ. Об этом со ссылкой на одного из командиров ЧВК «Вагнер» рассказывает РИА Новости.

«Противник разношерстный и в разное время разный. Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные ВСУшники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам и убегают, и опять же остаются ВСУшники», — заметил собеседник агентства.

По его словам, наемники, возвращаясь на позиции, ведут себя дерзко, пытаются атаковать, однако после полученного отпора сразу же уходят с передовой. На позициях снова остаются только ВСУ.