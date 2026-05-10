10 мая 2026 16:04

Боец Чимаев потерпел первое поражение в карьере, уступив титул Стрикленду

Боец Чимаев потерпел первое поражение в карьере, уступив титул Стрикленду
Фото: kr.ufc.com

Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере от бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда и не смог впервые защитить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, сообщает РИА Новости.

Главное событие турнира в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершилось поражением Чимаева раздельным решением судей по итогам пяти раундов.

В активе Чимаева осталось 15 побед в 16 боях. На счету Стрикленда – 31 победа и семь поражений в профессиональных ММА.

