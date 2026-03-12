Боец Бугор из Лениногорска: «Не смог бы ответить дочери, почему не пошел защищать страну»

Командир мотострелкового взвода Валерий Скабельков с позывным Бугор, находясь в краткосрочном отпуске, поблагодарил волонтеров за поддержку военнослужащих на передовой. По его словам, окопные свечи и маскировочные сети помогают бойцам выполнять боевые задачи и сохранять моральный дух.

«В печку поставишь такую блиндажную свечу – часов 5–6 тепла тебе обеспечено. Греешься после выполнения боевой задачи, вспоминаешь о доме, о родных, детях. Тепло на душе становится. А сверху, над головой от дронов спасают нас масксети от волонтеров, за что мы благодарим наших плетельщиц и кланяемся до земли, которую охраняем от врага», – рассказал военнослужащий.

Валерий Скабельков родился 28 августа 1989 года в Туймазах Республики Башкортостан. Последние десять лет он живет в Лениногорске, который стал для него второй родиной. Здесь вместе с супругой Ольгой они воспитывают двух дочерей. Старшая, Яна, учится в третьем классе школы №6, младшая София – первоклассница лицея №12.

Во время отпусков военнослужащий старается обязательно встретиться со школьниками, в том числе с одноклассниками своих дочерей. Он рассказывает им о службе и отвечает на вопросы о фронтовой жизни. Дети с интересом слушают такие встречи и передают письма бойцам.

«Дети с большим интересом слушают рассказы о военной службе, живо интересуются обстановкой на фронте, задают вопросы Валерию Сергеевичу. Провожая солдата, они и в этот раз передали подготовленные письма, за что наш военный гость горячо поблагодарил ребят, обещая передать конвертики своим однополчанам», – рассказала классный руководитель Яны Галия Миннибаева.

Отвечая на вопросы школьников, Валерий рассказывает и о своих наградах. Среди них медаль Суворова, орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан», а также награды «Участник специальной военной операции», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».

«Заглядывая в глаза школьников, моих дочерей, я вижу гордость, которую они испытывают за смелость и мужество защитников Родины. Думаю про себя, что бы я ответил своей дочери на вопрос: “А почему ты не пошел воевать за страну?”, если бы кто-то из отцов их одноклассников пришел в камуфляжной форме к ним на урок. Кто-то, но не я…» – говорит он.

По словам военнослужащего, участие в боевых действиях заставляет иначе смотреть на жизнь и особенно ценить время, проведенное с семьей.

«Война меняет человека, ты начинаешь особо остро ценить время, проведенное со своей семьей. Каждая минута на вес золота. Пятый год дети растут без меня – трудно на душе от этого», – признается он.

На фронте Валерий служит с октября 2022 года. Во время срочной службы он проходил подготовку в войсках радиационной, химической и биологической защиты, что впоследствии стало основанием для его призыва. В декабре 2022 года военный эшелон отправил его на Херсонское направление. После двухмесячных курсов обучения во Владикавказе он был назначен заместителем командира взвода, а затем и командиром. Сейчас Скабельков – кадровый офицер с боевым опытом.

В его подчинении находятся 28 военнослужащих. По словам офицера, моральное состояние бойцов играет важную роль в выполнении боевых задач.

«Моральное состояние солдат зачастую решает исход боевых задач не меньше, чем техническое оснащение или тактика. Когда командир проявляет искреннюю заботу, поддерживает своих подчиненных и учитывает их переживания, это формирует доверие и сплоченность внутри коллектива. Военное командование – не только стратегия, дисциплина и приказы. Оно требует понимания психологии и способности вести за собой людей», – отмечает он.

10 июня 2024 года во время выполнения боевой задачи Скабельков получил тяжелое ранение.

«Мы были в окопе, когда наше подразделение подверглось артобстрелу. Рядом взорвался снаряд, осколок попал мне в ногу, перебило бедренную кость. Повезло, попал в эвакуацию», – вспоминает он.

Военнослужащий прошел лечение в Крыму, Севастополе, Москве и Республиканской клинической больнице Казани. После нескольких операций и реабилитации он продолжил восстановление, а в феврале 2025 года вернулся на службу.

«Я очень благодарен военным врачам – это опытные профессионалы, обладающие самообладанием, решительностью и быстротой реакции. Помощь волонтеров тоже неоценима: подстригут, помоют, вещами и продуктами снабдят», – отметил он.

Даже во время восстановления Валерий старался поддерживать физическую форму, чтобы как можно быстрее вернуться в строй.

Он также вспоминает погибших товарищей – Александра Волкова и Дамира Шигабиева из Лениногорска, получивших смертельные ранения во время боевых действий. Оба военнослужащих посмертно награждены орденом Мужества, а на здании школы №6, где они учились, установлены мемориальные доски.

В ближайшие дни Валерий вновь отправится на передовую. Провожать его будут супруга Ольга и дочери Яна и София.

«Во внутреннем кармане бронежилета, у самого сердца, я ношу детские талисманы: Яна нарисовала и заламинировала скотчем рисунок, Софья сшила из тряпочек игрушку, набила ее поролоном и нарисовала глазки. Такие с виду безделушки – самые дорогие сердцу подарки, самые надежные амулеты. Еще раз благодарю волонтеров за окопные свечи, которые греют тело, за маскировочные сети, которые охраняют от “птичек”, и за письма, которые лечат душу», – сказал командир мотострелкового отделения с позывным Бугор.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.