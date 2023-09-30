Боец батальона «Тимер» рассказал об игрушке сына, которая является его оберегом

Боец татарстанского добровольческого батальона «Тимер» с позывным Юрист рассказал об обереге, который получил от сына.

«Это его игрушка орел, которая ему довольно-таки нравится, он ее любит. Соответственно, я должен обязательно вернуться, чтобы была полноценная игрушка его», – рассказывает боец.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о поваре с позывным Нож, который ежедневно в боевых условиях он готовит вкусную и разнообразную еду нашим бойцам.

По словам военнослужащего, в «Тимер» он призвался с 57-го полка ремонтной роты в Омске. В мирной жизни «Нож» работал вахтовым методом на Севере. После того, как вернулся, решил заключить контракт и пойти служить в СВО.

«Здесь как-то нашел себя, как повар. Меня определила судьба. У меня мама поваром в свое время работала. Я от нее чего-то нахватался и готовил. Дома получалось вкусно и тут как-то так получилось. Теперь меня с этого места не отпускают», – делится он.

Недавно наши военнослужащие находились в боях под Работино, где «Нож» так же выполнял обязанности повара. Боец отмечает, что в этот период было «жарковато».

«У нас хорошее снабжение. Иногда, если нам хочется чего-то вкусненького, мы можем себе позволить, например, купить какую-нибудь сладость или того же мяса», – рассказывает повар.