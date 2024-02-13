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Боец Бадя уедет на СВО на «Ниве», купленной нурлатцами
Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев на городской планерке вручил ключи от автомобиля «Нива» бойцу с позывным Бадя, который приехал в краткосрочный отпуск.
Автомобиль купили на средства, собранные жителями Нурлатского района. За 2 дня отзывчивые жители собрали 1,7 млн рублей. Из этих средств 550 тыс. рублей ушло на покупку автомобиля. На остальные средства закуплено антидроновое ружье и другие необходимые вещи для бойцов.
Бадя служит в 430 полку, на место службы он вернется на новом авто.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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