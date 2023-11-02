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Боец-авиатехник с позывным Третий рассказал, что греет душу на передовой
Детские письма согревают и дают надежду — так сказал набережночелнинский военнослужащий с позывным Третий. Пока боец находится в отпуске, он встретился со школьниками в рамках акции «Письмо солдату» и поблагодарил их за неравнодушие и патриотизм и рассказал истории из жизни на передовой.
«Силу, надежду дают и воспоминания о семье, о том, ради чего это все происходит. Есть, куда возвращаться, где ждут», — поделился военнослужащий с ребятами.
Боец находится в зоне СВО с 2022 года. Мужчина рассказал, что пошел по стопам родных – его дед был авиатехником, дядя тоже.
«Я не думал никогда и не пытался целенаправленно со школы освоить эту профессию. Так сложилось волею судеб», — говорит он.
Отметил мужчина и то, что каждый военнослужащий давал присягу. А присяга — это не просто слова, это уже клятва, поэтому исполнять ее необходимо. Защищать Родину, границы, интересы страны, но в первую очередь — родных и близких.
Третий поблагодарил детей за письма. По его словам, бойцы всегда их читают, вешают в блиндажах. Это дало ребятам еще больше энтузиазма. Некоторые пришли написать «Письмо солдату» вместе с родителями.
«Решили поддержать наших солдат, потому что им нужна наша поддержка. Они далеко от своих родных, от своей, как сказать, малой Родины далеко, и им очень нужна эта поддержка. Вот решили тоже поддержать с дочкой», — говорит горожанка.
«В такие моменты, когда тебе сложно, самое лучшее, что можно получить — это поддержка со стороны общества», — уверены челнинцы.
Писать «Письмо солдату» ребят учили на мастер-классе. Его организовали сотрудники Центрального района.
Первыми изготовили открытки ученики школ №17 и 60, а также лицея им.Гали Акыша №84. Позже к ним присоединятся и другие.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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