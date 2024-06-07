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Боец Артист из Нурлата рассказал о преимуществах службы по контракту
Боец-контрактник из Нурлата с позывным Артист приехал домой в краткосрочный отпуск. На побывке обладатель ордена Мужества в качестве гостя принял участие в военизированном марш-броске «Тропа мужества», в котором соревновались команды нурлатцев, отслуживших в пограничных и десантных войсках.
На мероприятии Артист поблагодарил нурлатцев за всестороннюю поддержку земляков, находящихся в зоне спецоперации и вручил им благодарственные письма от командира воинской части (в том числе и волонтеру Илье Киргизову). Участник боевых действий на Северном Кавказе хорошо понимает, насколько она нужна.
«Мы с ребятами стараемся помочь техникой, запчастями к ней, материалами», — сказал активист.
Поддержка нурлатцев вдохновляет и бойцов, и тыловиков, которые на марш-броске участвовали в качестве зрителей. «Благодаря вашей помощи мы любой ценой выполним поставленную задачу и приблизим победу», — поделился своим видением ситуации Артист.
За ходом военизированного соревнования с любопытством наблюдали будущие новобранцы. Артист рассказал им о чести быть защитником Отечества и привел в пример земляков, которые сегодня на контрактной основе с оружием в руках отстаивают интересы России.
«Сейчас много молодежи идет на спецоперацию по контракту. Молодые люди осознают, зачем они это делают, и отрадно, что понимают, с какой целью ведется спецоперация. Они говорят, мол, когда вернемся с СВО домой, проще будет поступить в высшее учебное заведение, устроиться на госработу. Понимают и то, что будет поддержка государства, Правительства. Люди постарше, кому за 40–45 лет, у многих из них дети уже взрослые, считают, что они нужнее там, на спецоперации, и тоже заключают контракт», — заявил он.
Через несколько дней Артист отправится к месту службы, возвращения командира батальона ждут его бойцы.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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