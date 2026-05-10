Боец Александр Волков одержал 14-ю победу в своей карьере

Второй номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков 10 мая сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой на турнире по смешанным единоборствам UFC 328 в Ньюарке (США). Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

В активе российского бойца в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений. 37-летний Волков дебютировал в UFC в 2016 году. Всего в карьере MMA у него 40 побед при 11 поражениях. В предыдущем поединке Волков раздельным решением судей победил бразильца Жаилтона Алмейду.