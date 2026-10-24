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СВО 24 октября 2026 16:45

Боец Александр: в украинском плену все говорили на русском языке

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Российский военнослужащий Александр, который считался погибшим, а в итоге был освобожден в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной, рассказал корреспонденту RT Илье Васюнину об условиях в украинском плену.

По его словам, моральное и физическое давление было очень сильным, физическую силу применяли почти каждый день.

Боец также прокомментировал видеозапись, на которой он грубо отвечал украинским журналистам. Он отметил, что потом за это «маленько» пострадал.

Военный также отметил, что в плену все украинцы вокруг него говорили на русском языке.

#военнослужащие #пленные #украина и россия
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