Боец 155-й бригады морской пехоты из РТ: «От профессионализма зависит жизнь товарищей»

Фраза русского полководца Александра Суворова «Дисциплина – мать победы» стала для участника специальной военной операции Руслана Альмушева личным ориентиром на фронте. По словам бойца, именно строгая дисциплина, выучка и ответственность за товарищей позволяют выполнять боевые задачи и сохранять жизни личного состава.

«Без дисциплины на войне невозможно выжить. Это не формальность, а вопрос жизни и смерти», – отметил Альмушев.

В мае 2025 года Руслан сообщил родным о решении заключить контракт с Министерством обороны России. О своем выборе он рассказал матери Ираиде, супруге Екатерине и трем дочерям – Алине, Милене и Валерии, пообещав вернуться живым. Решение, как подчеркивает сам военнослужащий, было взвешенным и осознанным.

«С февраля 2022 года не покидало ощущение, что нельзя оставаться в стороне. Я понимал, что должен быть там, где решается судьба страны», – рассказал он.

Руслан вспоминает, что вечером 21 февраля 2022 года, после экстренного заседания Совета безопасности РФ в Кремле, стало ясно: Россию ожидают серьезные изменения. На следующий день была объявлена специальная военная операция, после чего он начал внимательно следить за сообщениями федеральных СМИ и развитием событий на фронте.

В настоящее время Альмушев служит связистом в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Военное слаживание он прошел в Севастополе, где участвовал в занятиях по огневой подготовке, тактическим учениям, работе с техникой, боевому слаживанию подразделений и тактической медицине.

«Связь – это нервы боя. Если она пропадает, подразделение остается слепым и глухим», – подчеркнул военнослужащий.

Быстро адаптироваться к учебному процессу помог опыт срочной службы, которую Руслан ранее проходил в 106-м гвардейском воздушно-десантном полку. Полученная подготовка, по его словам, дала физическую закалку, психологическую устойчивость и навыки, необходимые в боевых условиях.

«Армия учит ответственности. Ты отвечаешь не только за себя, но и за тех, кто рядом», – отметил он.

По итогам первого боевого задания Руслан был награжден медалью «За заслуги при выполнении задач в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты». Награда вручается за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, в том числе в ходе специальной военной операции.

Служебную требовательность Альмушев проявляет не только к себе, но и к молодым бойцам, прибывающим в подразделение. Он участвует в подготовке связистов и подчеркивает недопустимость халатности.

«Связисты первыми заходят на новые позиции. От нашей работы зависит, смогут ли командиры управлять подразделениями и вернутся ли бойцы живыми», – сказал он.

На передовой Руслан научился доверять интуиции, которая, по его признанию, не раз спасала ему жизнь. В одном из эпизодов он заметил беспилотник противника и успел покинуть опасную зону незадолго до артиллерийского удара.

«Иногда просто чувствуешь, что нужно уходить. Эта чуйка уже не раз меня выручала», – отметил боец.

Боевой настрой Альмушева поддерживают символы подразделения и личные талисманы. Среди них – шеврон с надписью «Нравится, не нравится – Россия расширяется!» и девиз морской пехоты «Там, где мы, там – победа!». Его позывной – Кофеин, который он получил за любовь к кофе.

По словам Руслана, особую поддержку ему всегда давали мысли о семье.

«Когда тяжело, думаешь о жене и детях. Это дает силы выполнять задачи и возвращаться к своим», – подчеркнул он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.