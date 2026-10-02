Бодибилдер Быстрова объяснила, почему мышцы могут не расти после тренировок

Недостаточное потребление белка может мешать восстановлению и росту мышц даже при регулярных тренировках. Об этом в программе «7 дней» на телеканале ТНВ рассказала заслуженный мастер спорта России, профессионал IFBB, чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова.

По ее словам, начинающие спортсмены, которые не видят желаемого рельефа или замечают уменьшение мышц, должны обратить внимание не только на тренировочный процесс, но и на питание.

«Я бы все-таки ставила акцент не только на самих тренировках, а все больше на питании. Побольше есть. Вы строите дом, вам нужен строительный материал. Вы свою мышечную структуру построите только из источников белка, который является этим материалом. Это неизбежно. Если вы не доедаете белка, о каком прогрессе может идти речь? Тогда мышцы просто не восстанавливаются и сами себя съедают без белка», – пояснила Быстрова.

Спортсменка рассказала, что сталкивается с клиентами, которым сложно включить достаточное количество белковых продуктов в рацион. В качестве примера она привела ролик из соцсетей, автор которого с юмором объясняет отсутствие результатов при недостаточном потреблении белка.

«Ну не можете есть белка – ну не ешьте. Ну какой результат вы тогда ждете, понимаете?» – приводит Быстрова слова девушки из видео.

По мнению чемпионки мира, если человек не готов менять питание ради определенных спортивных результатов, ему стоит пересмотреть свои ожидания от тренировок.