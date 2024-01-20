Бочка Диогена, копье и раскопки: чем удивила выставка в честь Македонского в Казани

Маргарита Тихонова: «Нам повезло, мы находимся в сердце нашего города на территории Казанского Кремля»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для археологической выставки посещаемость считается успешной

– Маргарита, сейчас последние дни работы выставки, а посетители все идут и идут. Это те, кто все время откладывал и, наконец, собрался? Ожидаете наплыва посетителей в завершающие дни?

– Без учета последней недели, которую мы сможем посчитать только по завершении выставки, проект «Александр Македонский. Путь на Восток» посетило уже 114 тысяч человек. Эти выходные наверняка будут достаточно насыщенными. Нам самим всегда интересно, кто же будет последним посетителем выставки. И у нас есть традиция: мы встречаем первого посетителя каждой нашей выставки и провожаем последнего, на память делаем совместную фотографию и дарим мерч выставки. Но мерч, кстати, получали и некоторые наши посетители в течение нескольких месяцев работы выставки, участвуя во множественных конкурсах и розыгрышах.

«Без учета последней недели, которую мы сможем посчитать только по завершению выставки, проект «Александр Македонский. Путь на Восток» посетило уже 114 тысяч человек» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Верно ли предположу, что основными посетителями выставки были школьники? Александр Македонский – безусловно, большая фигура мировой истории. Это Древний мир, школьная программа…

– Аудитория всегда очень разная, и всегда очень сложно анализировать работу выставки – это же совершенно разные проекты. Предыдущую выставку фламандской живописи посетило 145 тысяч человек. Тогда был проект живописный, с громкими именами художников. Есть такие посетители, которым принципиально пойти именно на выставку картин, тем более с громкими именами. Есть те, кто больше интересуется археологией.

Наши опросы показывают, что бывают такие посетители, которые, например, были на выставке «Екатерина Великая», но на китайскую выставку «Пять символов счастья» они не пришли, хотя выставка была замечательная, очень яркая, красивая по своему оформлению и тоже пользовалась большим успехом. Здесь все зависит от интересов посетителей. Важна и тема выставки, и расположение музея – нам повезло, мы находимся в сердце нашего города на территории Казанского Кремля.

Для археологической выставки, какой мы считаем выставку «Александр Македонский. Путь на Восток», та посещаемость, которая у нас есть, – более 114 тысяч человек, тот отклик, который есть, мы считаем успешными.

«Аудитория всегда очень разная, и всегда очень сложно анализировать работу выставки – это же совершенно разные проекты» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– То есть считается, что люди больше ходят на выставки картин?

– Получается так. Но, например, года два с половиной назад коллеги из столичных музеев – из Москвы, из Санкт-Петербурга – говорили, что у них этот ракурс меняется – у них посетитель музея сейчас больше хочет видеть археологию, больше хочет научно-исследовательских проектов.

Мы ориентируемся в том числе и на опросы посетителей, на книги отзывов. К выставке «Александр Македонский. Путь на Восток» мы сделали отдельно детскую и взрослую книги отзывов.

Наша основная аудитория, на кого мы направляем свое внимание и ориентируемся, – это, конечно же, казанцы. И когда мы проводим специальные опросы, то не среди туристов, а именно среди казанцев. И очень часто они говорят, что они хотят увидеть картины. Как ни крути, пока у нас в Татарстане, как и, наверное, во многих регионах, больше душа посетителя лежит к живописным произведениям. Но, тем не менее, Эрмитаж – это большой уникальный энциклопедический музей, и, конечно, это прекрасная возможность увидеть коллекцию Эрмитажа здесь – в Казани. А для нас это бесценный опыт – работать с этой коллекцией, презентуя ее для наших посетителей вот таким необычным, креативным способом.

Вы спрашивали про школьников. На самом деле, для многих является неожиданностью, кто же преимущественно ходит в музеи. В целом среднестатистически основная аудитория – это творческая молодежь 18+ и женщины 35+. У нас было несколько независимых исследований. Даже один сотовый оператор присылал данные. По нашим данным, основная аудитория – это так же творческая молодежь и так же женщины, но в возрасте от 25 до 45 лет. И когда мы разрабатываем наши выставки, сначала составляем портрет посетителя, а потом ориентируемся во всем именно на него.

«По нашим данным, основная аудитория – это творческая молодежь и женщины в возрасте от 25 до 45 лет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выставка, по сути, о первом в истории человечества процессе глобализации»

– Поэтому духи, я поняла! Вы сопровождаете выставки специально созданными ароматами-ассоциациями, именно ориентируясь на женщин как на основных посетителей.

– Верно. В том числе. По логике некоторых маркетинговых стратегий, именно женщина к нам всех приведет.

– Ну да. И детей, и родителей, и мужа, и подруг…

– Именно. Но эта выставка особенно интересна тем, что среди посетителей было очень много Александров.

Изначально название этого проекта было «Александр Великий. Путь на Восток». Мы обратились с просьбой в Государственный Эрмитаж, чтобы у нас этот проект назывался именно «Александр Македонский. Путь на Восток» – не Великий, а Македонский. Хотя Александр Великий – общепринятое и известное во всем мире имя. С названием «Александр Великий» выставка проходила до Казани и в Амстердаме, и в Сиднее. У нашего же посетителя больше откликалось «Александр Македонский». И Эрмитаж поддержал нашу просьбу немного скорректировать название выставки.

Подсчет отдельно Александров мы не вели, сколько именно тезок полководца посетили выставку, не смогу сказать. Но очень часто бывало, когда люди записывались на экскурсию по телефону и оставляли контактные данные с просьбой забронировать места именно на имя Александра. Видимо, через имя люди ассоциируют и себя с этим великим полководцем прошлого, и хотят быть сопричастны его славе и достижениям. А еще мы предварительно выяснили, что многие хотели образ Александра Македонского увидеть, поэтому у нас появились тексты о нем, появилось его изображение. Ведь выставка, по сути, о первом в истории человечества процессе глобализации – и не столько, может, о его походе на Восток, сколько о том, что было после Александра, после этого военного похода. Этот путь на выставке мы идем вместе с ним, создавая художественный образ Александра.

В целом посетителей среднего возраста у нас процентов, наверное, сорок. Остальные – это студенты, школьники и пенсионеры. География, конечно, очень разнообразная. Радостно, что посещают из разных городов Татарстана. Самые активные, кроме Казани, Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь. Это хорошо видно по книге отзывов. Кстати, на этой выставке уже две закончились, сейчас заполняется третья.

Конечно, отрадно видеть, когда гости из Петербурга пишут отзыв и отмечают, что в самом Эрмитаже не увидишь эти экспонаты. Они отмечают эту особенность филиалов-спутников Эрмитажа в российских городах и пишут, что они бы вернулись к нам еще раз посмотреть выставку.

«Радостно, что посещают из разных городов Татарстана. Самые активные, кроме Казани, Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Современные выставочные приемы не конкуренты раритетным экспонатам

– Ароматические, тактильные станции, интерактивные – все эти модные нововведения значительно увеличивают интерес публики? Или главное все-таки сами экспонаты?

– Все верно, в первую очередь все эти вспомогательные средства, эти, так назовем, игровые зоны, были созданы для того, чтобы привлечь еще больше внимания к предмету. Но всегда есть сомнения, не перетянет ли внимание то же игровое копье, та же имитированная бочка Диогена, может, лучше было бы, чтобы посетитель постоял у портрета Демосфена, рассмотрел хрупкие античные вазы – кратеры. Ведь это уникальная возможность увидеть их – в каждом зале ведь действительно мировой шедевр. Это совершенно уникальные экспонаты. Но когда мы читаем книги отзывов, понимаем, что игровые станции не перетягивают внимание на себя от подлинных шедевров и экспонатов, а наоборот, закрепляют впечатления.

Люди пишут больше о вещах, о предметах, об Александре, о его истории. Они пишут, что золотой оливковый венок их впечатляет, удивляясь тому, как такие вещи сохранились сквозь века. Конечно, они пишут и то, что было здорово поднять копье, но все же в первую очередь они пишут об экспонатах. И это успокаивает: ты понимаешь, что современные приемы организации выставок помогают сохранить, поддержать и стимулировать интерес посетителей к подлинным предметам, к истории.

– Будучи такими популярными, пострадали ли тактильные станции за время выставки? Что-то пришлось чинить, заменять? Или, может быть, вы сразу готовили их в нескольких экземплярах на замену?

– Тактильные станции создаются для незрячих и слабовидящих посетителей в первую очередь. Но они, конечно же, вызывают большой интерес у всех наших посетителей – все рады тому, что в музее что-то разрешают потрогать. И, таким образом, тактильные станции интересны всем.

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» есть отдел инклюзивных и просветительских программ, который возглавляет моя коллега Дарья Муратова. Когда приходит список выставки, потом концепция, тематика, экспозиционный план, нам важно выбрать, чтобы в каждом зале было по одной тактильной станции. И важно, чтобы одна из тем, из разделов выставки была раскрыта с помощью такой станции. Дарья Муратова еще оценивает, насколько выбранные для тактильных станций предметы будут понятны незрячему человеку, которых, возможно, их никогда и не видел. У нас много экскурсионных программ по выставке, в том числе для детей разных возрастов, а также и инклюзивные программы для глухих и слабослышащих, для незрячих и слабовидящих, где безусловным подспорьем являются такие тактильные и ароматические станции.

В целом же самые популярные объекты из тех, что можно потрогать, – бочка Диогена в заключительном зале, копье в первом зале. Очень интересно, и иногда полезно это делать, выйти просто в залы и смотреть, как вообще ведут себя посетители, на что больше обращают внимание, где больше всего останавливаются. Один посетитель недавно из первого зала с интерактивной картой, с копьем и вводной информацией на стендах перешел во второй зал только через три часа!

«У бочки Диогена многие фотографировались, изображая Диогена сидящим в ней внутри, а второй посетитель изображал в это время Македонского снаружи» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У бочки Диогена многие фотографировались, изображая Диогена сидящим в ней внутри, а второй посетитель изображал в это время Македонского снаружи. Однажды три девушки одновременно поместились в этой бочке. Самое веселое, наверное, когда видишь, что две ножки свисают из бочки в ботиночках. Это так мило, потому что выходит оттуда потом взрослый человек.

C нашими «археологическими» раскопками разный был опыт. Песок мы периодически увлажняли, чтобы он не разлетался, как пыль. Не только дети, но и взрослые здесь раскапывали находки активно. Все приходит с опытом: сначала здесь можно было отыскать и копию скульптуры головы Македонского, потом мы стали использовать ее для интерактивных программ, а сюда мы распечатали на дно коллаж с предметами выставки. Но и керамические предметы здесь по-прежнему можно найти.

Создать большой пазл в интерактивной зоне, воспроизведя изображение древней мозаики, найденной при раскопках, – это было грандиозное решение. Эту мозаику пришлось полностью заменить к сентябрю, потому что изображение на ней стерлось. В первые дни после открытия выставки я лично видела, как здесь сидели огромные мужчины и играли этим пазлом, бросая с силой его элементы, как домино. Грохот стоял буквально через секунду – видимо, настолько вдохновившись силой, образом Македонского, которые им хотелось как-то проявить. Просто вбивали эти пазлы.

У меня много фотографий, как взрослые, а не только дети, собирают эту мозаику. И собирают, смотря на экспонат в витрине, а не на репродукцию, которую мы прикрепили рядом на скамье, где сидят играющие. А еще начинали читать информацию в интернете об этой мозаике – когда и где найдена, какой на мозаике сюжет.

«Дизайн-проект выставки создается всегда в разные сроки – от 3-4 месяцев до полугода» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аромаассоциации и фото на память

– В костюмах под античность приходили на выставку посетители? И вообще как необычно пытались себя запечатлеть среди таких уникальных экспонатов?

– Я помню, на китайской выставке «Пять символов счастья» в последний день работы выставки пришла семья в китайских костюмах. Муж, жена и маленький ребенок на руках. Не китайцы. Мы подошли к ним, уточнили, как они решились. Они сказали, что были на выставке не раз, она им очень понравилась, и они решили взять костюмы напрокат и напоследок посетить выставку таким образом. На этой выставке пока все были в традиционных одеждах.

Больше всего фотографируются, конечно, женщины. Много красивых фотографий рядом со скульптурой во втором зале, в пятом зале – где скульптуры греческих голов. Креативили больше всего у бочки Диогена. Даже удивительно, что не было самостоятельно организованных санкционированных фотосессий. Было много фотографий с использованием приема отражения в стекле витрины рядом с вотивными головами, получался лик Македонского и рядом лицо посетителя – «Я и Македонский». Либо в первом и четвертом зале «примеряли» на себя золотые короны (оливковый венок, диадему с гранатами), приближая эти экспонаты к себе построением кадра.

«Мы заметили, что популярность ароматов как будто по сезонности изменялась. Всего ароматов на выставке пять» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Какой аромат к выставке оказался самым популярным? Какой пришлось чаще всего добавлять под клош аромастанций?

– Мы заметили, что популярность ароматов как будто по сезонности изменялась. Всего ароматов на выставке пять.

Даже в ароматах у нас была концепция пути Македонского на Восток. И важно было отразить присутствие самого Македонского на пути из Греции в Индию. Парфюмеры нам рассказали, что они сделали одну основу для всех пяти ароматов выставки и по словесному описанию добавляли туда разные ноты – разные компоненты. Ароматы, действительно, очень похожи.

Сначала нам казалось, что больше всего пользовался популярностью аромат «Греция» и аромат «Великий». Потом как будто бы «Персия» и «Индия» ближе к лету – может быть, стало тепло и более сладкие ароматы захотелось почувствовать. Сейчас опять больше внимания аромату «Греция».

– Дизайн самой выставки – это явно отдельная большая и долгая работа. Кто и как долго создавал дизайн выставки «Александр Македонский. Путь на Восток»?

– Работа над выставкой «Александр Македонский. Путь на Восток» началась за два года до ее открытия. Дизайн залов мы согласуем с кураторами из Государственного Эрмитажа. В данном случае куратор Анна Трофимова, которая является руководителем античного отдела Государственного Эрмитажа.

Дизайн-проект выставки создается всегда в разные сроки – от 3-4 месяцев до полугода. Над оформлением работали два наших художника – Илья Артамонов и Александр Леухин. Они занимаются именно выстраиванием художественного образа, логики построения. Бывает так, что они предлагают Эрмитажу как-то изменить последовательность экспонирования предметов, если это приемлемо в концепции. Они полностью рисуют то представление выставки, которое мы видим здесь.

Но есть и другие художники, дизайнеры, которые, например, занимаются экспликациями, картами… Есть художники-дизайнеры-мультимедийщики. Это все разные компании, которые участвуют в строительстве выставки, потому что в самом Центре «Эрмитаж-Казань» работает небольшая команда – вместе со мной семь человек. Конечно, подключается команда Казанского Кремля в целом. Немаловажную роль играют монтажники. Важно, чтобы музейный предмет был правильно закреплен.

«Наша выставка – это действительно такой временной портал длиной 2500 лет, который был открыт для нас Эрмитажем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Качество выставки – это желание вернуться»

– Итак, буквально два дня осталось до завершения выставки «Александр Македонский. Путь на Восток». Как успеть – когда приходить, до скольки работает касса?

– Касса в субботу и воскресенье будет работать до 17.30, музей до 18.00. Мы работаем в обычном режиме.

Вы точно не пожалеете, даже если придете в последний день выставки. Но есть определенные часы, когда выставка наиболее популярна. Это везде так, это не секрет. Это после обеда, где-то с 13 до 16 часов. Если вы приходите к открытию музея, к 10 часам, у вас есть возможность походить по выставке, когда наименьшее количество посетителей.

Проходит время, столетия, а образ Македонского только крепчает. Впечатляет других правителей. И наша выставка – это действительно такой временной портал длиной 2500 лет, который был открыт для нас Эрмитажем. Мы имеем возможность совершить это путешествие, познакомиться с историей действительно уникального героя.

В субботу и воскресенье на выставке можно посетить экскурсии для всех, будут и аромаэкскурсии, программы «Правда или вымысел в фильме “Александр”», семейная программа (она разделяется, для младшей и для средней школы), и, конечно, можно заказать индивидуальную программу.

Я сама лично слышала на этой выставке, когда уже гремели ключами смотрители, закрывая экспозицию, что люди говорили: «Я бы еще здесь ходил и ходил и вообще бы не выходил». Качество выставки – это желание вернуться на нее.

«С 22 февраля предстоит самая необычная выставка из собрания Государственного Эрмитажа — «„Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Какая следующая выставка?

– С 22 февраля предстоит самая необычная выставка из собрания Государственного Эрмитажа, она называется «„Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве». На ней будет представлено искусство XVI–XX веков. Это большой временной пласт искусства России и Европы. Это и пространственные обманки, и имитация материалов… Это такая игра в реальность. Мы будем приглашать посетителей в эту игру, совершенно увлекательную и необычную: на выставке можно будет ощущать радость сначала от увиденной обманки, а потом от ее разоблачения. Словом, это будут уникальные, увлекательные вещи, которые созданы мастерами прошлого. Также в выставке будут участвовать изделия, которые создали современные мастера Императорского фарфорового завода и которые продолжают идею обмана в фарфоре.

«В выставке будут участвовать изделия, которые создали современные мастера Императорского фарфорового завода и которые продолжают идею обмана в фарфоре» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Например, будет картина, которая имитирует мраморный рельеф, или будто бы гравюра, но это вышивка волосом портрета Цицерона. А еще, например, капуста из фаянса, имитация морского дна, имитация малахита — это роспись по фарфору, уникальное нагрудное украшение из семян огурца и бисера… Или прозрачные стаканы с мухами на их стенках — такие предметы были популярны у аристократии XIX века. Мухи становились объемнее, когда в стакан наливали воды.