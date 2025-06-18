Бобровский высказался о победе во втором подряд финале Кубка Стэнли

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победе в финале Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» (4-2).

«Конечно же, это невероятное чувство. Хочу поблагодарить ребят, мы вместе продемонстрировали преданность, самоотверженность, прошли через этот непростой путь. За карьеру у меня было столько взлетов и падений. Бывало так, что люди не верили, что я смогу вернуться на свой уровень после неудач. Поэтому я благодарен Богу за то, что я здесь, за то, что у меня есть», – передает слова Бобровского, сказанные телеканалу Sportsnet, ТАСС.

Бобровский провел весь плей-офф без замен. Его команда одержала 16 побед в 23-х играх. Сам вратарь 91,4% бросков в свои ворота.

Напомним, в финале минувшего сезона также играли «Флорида» и «Эдмонтон». Тогда победу одержали «коты» со счетом 4-3 в серии.