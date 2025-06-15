Бобровский одержал 60 побед в плей-офф НХЛ, это второй результат среди вратарей из России

Фото: fhr.ru

Российский вратарь Сергей Бобровский помог «Флориде» выйти впереди в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3-2). В пятой игре его команда разгромила соперника со счетом 5:2.



Для Бобровского эта победа стала 60-й в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Андрею Василевскому, на счету которого 67 побед.

Отметим, что Бобровский и его «Флорида» может одержать победу в Кубке Стэнли второй сезон подряд, если в шестой игре серии вновь обыграет «Эдмонтон».