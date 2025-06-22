Бобровский и Куликов празднуют чемпионство «Флориды» с российским флагом

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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, во второй раз подряд ставший обладателем Кубка Стенли и защитник команды Дмитрий Куликов обернулись в российский флаг на параде в честь победы «Пантерс» в Кубке Стэнли, который проходит в эти минуты в Форт Лодердейле.

Хоккеисты всем составом проехали на чемпионском автобусе с Кубком Стэнли по городу.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

Напомним, в прошлом году во время чемпионского парада 36-Бобровский также праздновал чемпионский титул с российским флагом.