Бобров стало много: Госкомитет РТ по биоресурсам пояснил ликвидацию Шумбутского заказника

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Шумбутский» в Рыбно-Слободском районе Татарстана свою задачу по сохранению речных бобров выполнил, и поэтому будет ликвидирован. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил сегодня начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

«Он был организован в 60-х годах, с тех пор прошло очень много времени. Скоро ему исполнится 60 лет, заказник свою задачу выполнил. Он был создан для сохранения бобра речного. Этот вид распространился по территории республики и уже нуждается в регулировании численности. Поэтому смысла нет охранять этот вид в отдельном заказнике. Сейчас по республике примерно 18 тыс. бобров», – сказал он.

На месте заказника будет создано охотхозяйство. Спикер Госкомитета РТ по биоресурсам пояснил, что на данной территории можно охотиться на все виды животных в соответствии с правилами охоты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что государственный природный зоологический заказник регионального значения «Шумбутский» в Рыбно-Слободском районе Татарстана ликвидирован постановлением Кабмина РТ. Постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Госкомитету РТ по биоресурсам поручено в трехмесячный срок провести необходимые мероприятия по созданию охотничьего хозяйства.