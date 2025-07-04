news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 июля 2025 16:22

Боб Хартли возглавит ярославский «Локомотив»

Читайте нас в
Телеграм
Боб Хартли возглавит ярославский «Локомотив»
Фото: academy.hawk.ru

Обладатель Кубка Гагарина во главе омского «Авангарда» Боб Хартли вернется в Россию и возглавит ярославский «Локомотив». Об этом сообщает инсайдер Михаил Зислас со ссылкой на свои источники.

По его информации в тренерский штаб войдут Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он ранее работал в «Авангарде».

Хартли стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги в 2021 году. После этого он покинул пост главного тренера сибирской команды и вернулся в Канаду. Параллельно специалист приезжал в Омск, чтобы консультировать тренеров детской академии «Авангарда».

«Локомотив» стал победителем Кубка Гагарина в минувшем сезоне под руководством Игоря Никитина. Нынешним летом специалист покинул ярославский клуб и возглавил московский ЦСКА.

#кхл #хк локомотив #ХК Авангард
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025