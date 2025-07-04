Боб Хартли возглавит ярославский «Локомотив»

Фото: academy.hawk.ru

Обладатель Кубка Гагарина во главе омского «Авангарда» Боб Хартли вернется в Россию и возглавит ярославский «Локомотив». Об этом сообщает инсайдер Михаил Зислас со ссылкой на свои источники.

По его информации в тренерский штаб войдут Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он ранее работал в «Авангарде».

Хартли стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги в 2021 году. После этого он покинул пост главного тренера сибирской команды и вернулся в Канаду. Параллельно специалист приезжал в Омск, чтобы консультировать тренеров детской академии «Авангарда».

«Локомотив» стал победителем Кубка Гагарина в минувшем сезоне под руководством Игоря Никитина. Нынешним летом специалист покинул ярославский клуб и возглавил московский ЦСКА.