Боб Хартли рассказал, почему отказывался возвращаться в «Авангард»

Бывший главный тренер «Авангарда», ныне занимающий пост главного тренера «Локомотива» Боб Хартли рассказал о причинах, почему отказывался вернуться на пост рулевого омской команды. Он объяснил, что сначала занялся своим бизнесом, а позже у него появились проблемы в семье.

«Когда я подписал свой второй контракт с «Авангардом» на два года, то, вероятно, уже за полтора года до его окончания знал, что уеду. Я владею участком земли в Канаде и на тот момент уже построил дом с 34 апартаментами там. У меня были бизнес-партнеры и план построить еще одно такое здание.

Поэтому я сказал Крылову, что люблю хоккей, Омск и все здесь… Вдобавок ко всему, меня пригласили принять участие в разработке дизайна новых раздевалок, тренерского офиса, медицинских помещений новой арены. А мы с Максимом Канарейкиным (экс-директором по сопровождению хоккейных команд «Авангарда» – прим «ТИ-Спорт») также встретились с архитекторами арены, чтобы они поделились своим мнением о нашей игре.

Когда Александр Крылов попросил меня принять участие в разработке дизайна, для меня это было честью. Но мне нужно было уехать, поскольку я дал слово своим партнерам по бизнесу. Тогда мне было 62 года, я не молодой [по-русски].

Мы выполнили свой первый бизнес-план, а затем Александр Дюков и Александр Крылов позвонили мне и пригласили вернуться уже в следующем сезоне после моего ухода, когда у «Авангарда» был долгий старт на выезде. Но я находился в процессе постройки следующих апартаментов, поэтому не мог уехать.

А в прошлом году, когда мне снова позвонил Дюков, я не смог приехать, потому что у меня болела жена. Не мог покинуть свою семью в такой момент. Вместо этого я дал руководителям клуба имя Ги Буше, потому что мне хотелось хоть как-нибудь помочь «Авангарду». Апартаменты к тому моменту уже были построены, я мог бы вернуться, но я не мог оставить больную жену. Сейчас с ней уже все в порядке.

Другие команды из КХЛ тоже предлагали работу в это время, но я отвечал отказом», – цитирует Хартли «Чемпионат».

Напомним, Боб Хартли впервые привел «Авангард» к чемпионскому титулу КХЛ в 2021 году. Он возглавлял клуб с 2018 года. После победы в Кубке Гагарина канадский специалист покинул пост главного тренера команды.