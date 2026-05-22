Боб Хартли объявил о завершении тренерской карьеры

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли сделал заявление сразу после завоевания Кубка Гагарина. Канадский специалист официально объявил о завершении своей многолетней тренерской карьеры, сославшись на эмоциональное истощение.

«Еще год? Нет-нет, я закончил. Я слишком стар, пора посвятить время семье», — заявил журналистам канадец.

Канадский наставник возглавил ярославский клуб перед стартом текущего сезона, приняв серьезный вызов — защитить титул, добытый командой годом ранее под руководством Игоря Никитина. Хартли блестяще справился с задачей: под его руководством «железнодорожники» прошли сложнейшую кубковую сетку и обыграли в финальной серии казанский «Ак Барс» со счетом 4-2.

Подводя итоги своего победоносного пути в Континентальной хоккейной лиге, Боб Хартли выразил благодарность командам, с которыми ему довелось работать в России. Канадский тренер подчеркнул высокий уровень профессионализма в клубах, с которыми он завоевывал главный трофей лиги.

«Мне невероятно повезло быть частью двух великолепных организаций — омского "Авангарда" и ярославского "Локомотива", — поделился эмоциями тренер на итоговой пресс-конференции. — Это топ-клубы с высочайшими стандартами работы, где созданы все условия для достижения максимального результата. Я благодарен игрокам, руководству и болельщикам обеих команд за этот невероятный опыт в КХЛ».

Боб Хартли навсегда вписал свое имя в историю Континентальной хоккейной лиги, став первым иностранным специалистом, которому удалось выиграть Кубок Гагарина с двумя разными командами. В 2021 году канадец привел к чемпионству омский «Авангард», а в 2026 году повторил этот успех уже у руля ярославского «Локомотива».