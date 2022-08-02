Боб Хартли может продолжить работу в «Авангарде»

Канадский специалист Боб Хартли может продолжить сотрудничество с российской командой КХЛ – «Авангард». Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

Напомним, что Боб Хартли в 2021-м году привел омский «Авангард» к первом Кубку Гагарина в истории команды. Канадец работал главным тренером «ястребов» с 2018-го по 2022-й год.

«Боб Хартли уже приглашен на открытие арены и дал согласие на участие. Возможно, мы с ним продолжим работу в будущем, но не с точки зрения тренера, а с точки зрения консультанта. Человек предан хоккею, обладает огромным количеством навыков», - заявил Крылов.

Напомним, что при Бобе Хартли «Авангард» трижды выбивал казанский «Ак Барс» из розыгрышей плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне вылет в первом раунде стоил Дмитрию Квартальнову должности главного тренера «Ак Барса». Новым наставником казанцев назначен Олег Знарок.