Боб Хартли: «Миллер и Лямкин - лучшая пара защитников в КХЛ»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после второго матча положительно оценил Митчелла Миллера, оформившего хет-трик, а также высказался об эмоциях в этой игре.

«Миллер – игрок мирового класса. Он с Лямкиным составляет, наверное, лучшую пару защитников в КХЛ. Оба здорово двигаются, хорошо работают с шайбой. Стычки – часть хоккея в плей-офф. Каждая из команд пыталась отвоевать себе территорию, но к этому моменту разница в счете уже была большой. Самое главное – нам теперь надо надевать рабочие сапоги», – отметил Хартли.

Счет в финальной серии до четырех побед стал равным – 1:1. Третий матч противостояния пройдет 15 мая в Казани. «Ак Барс» на домашнем льду попытается выйти вперед, а Миллер, вне всяких сомнений, постарается повторить свой феноменальный результат.