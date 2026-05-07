Боб Хартли: «Был уверен, что «Локомотив» будет в финале»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли по завершении седьмого матча с «Авангардом» (4:3 ОТ) прокомментировал итоги встречи.

«Я был уверен, что моя карьера закончена. Выступал на ТВ, радио, был просто счастливым дедом, бизнесменом. Но мне позвонили четыре раза, и на четвёртый раз Юрий Яковлев меня уговорил. Он сказал: «Добро пожаловать в Ярославль».

Тогда я вспомнил Брэда Маккриммона, который тоже работал с чемпионской командой, но из-за трагедии планы не реализовались. В Ярославле большие традиции, настоящая команда-семья. Был уверен, что «Локомотив» будет в финале», – сказал Хартли на пресс-конференции.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с «Ак Барсом».