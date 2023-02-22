Bloomberg: США передадут Киеву дальнобойные высокоточные бомбы с GPS-наведением

США направили Киеву модифицированные бомбы Jdam-ER с дальностью полета до 72 километров и GPS-наведением. Поставки в рамках нового пакета военной помощи Украине обошлись американским властям в общей сложности в 1,85 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Пентагон пока официально не признал эту информацию. Однако два источника, имеющих отношение к американской оборонной сфере, подтвердили, что речь идет об оружии увеличенной дальности. Ранее представитель военного ведомства Келли Флинн заявила, идентифицировать боеприпас США не будут, сославшись на оперативную безопасность.

Комплекты Jdam используются Военно-Воздушными силами и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран. Jdam-ER может быть прикреплен к неуправляемым бомбам весом от 226 до 907 килограммов, что позволяет втрое увеличивать дальность полета исходного боеприпаса.