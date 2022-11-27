Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Вашингтону, издержки Штатов могут возрасти. Об этом заявил обозреватель Хэл Брэндс, передает РИА Новости.
«Американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса», — говорится в статье для Bloomberg.
По мнению автора, цена за ведение военных действий со временем цена будет только расти, США не смогут уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу.
Обозреватель считает, что длительный кризис вскроет проблемы с оборонно-промышленной базой США. Кроме того, обострение ситуации вокруг Тайваня приведет к большей заинтересованности администрации Джо Байдена к прекращению военных действий в Европе.