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Ру Тат
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Политика
27 ноября 2022  22:43

Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США

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Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Вашингтону, издержки Штатов могут возрасти. Об этом заявил обозреватель Хэл Брэндс, передает РИА Новости.

«Американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса», — говорится в статье для Bloomberg. 

По мнению автора, цена за ведение военных действий со временем цена будет только расти, США не смогут уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу.

Обозреватель считает, что длительный кризис вскроет проблемы с оборонно-промышленной базой США. Кроме того, обострение ситуации вокруг Тайваня приведет к большей заинтересованности администрации Джо Байдена к прекращению военных действий в Европе.

#спецоперация на Украине
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