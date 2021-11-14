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Ру Тат
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В мире
14 ноября 2021  06:18

Bloomberg: Хакеры взломали почту ФБР и рассылают с нее письма

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Хакеры взломали систему электронной почты ФБР США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, взломщики разослали от имени бюро «десятки тысяч» писем с предупреждением о возможной кибератаке. На момент выпуска материала ФБР комментировала данный факт только тем, что вместе с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) в курсе произошедшего, но данная ситуация еще продолжается.

Уточняется, что взломанная почта не является средством общения сотрудников внутри бюро, а служит только для связей с общественностью.

Сейчас выясняется, является ли взлом пранком со стороны хакеров, или он имел под собой некие преступные цели.

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