Bloomberg: Хакеры взломали почту ФБР и рассылают с нее письма

Хакеры взломали систему электронной почты ФБР США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, взломщики разослали от имени бюро «десятки тысяч» писем с предупреждением о возможной кибератаке. На момент выпуска материала ФБР комментировала данный факт только тем, что вместе с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) в курсе произошедшего, но данная ситуация еще продолжается.

Уточняется, что взломанная почта не является средством общения сотрудников внутри бюро, а служит только для связей с общественностью.

Сейчас выясняется, является ли взлом пранком со стороны хакеров, или он имел под собой некие преступные цели.