Непрекращающаяся военная помощь Соединенных Штатов Киеву выявила их неспособность восполнять собственные арсеналы. Такое мнение высказали обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд, передает РИА Новости.

«Поскольку Киев продолжает требовать больше оружия — и все более высокотехнологичные его образцы, — перед США возникает риск того, что их собственные арсеналы некоторых типов наземных вооружений окажутся истощенными», — посчитали авторы.

По их словам, уязвимость проявилась в неготовности производить простые вооружения — переносные ракетные комплексы, танки и снаряды, в которых нуждается Киев.

С начала кризиса Вашингтон передал украинским вооруженным силам более миллиона 155-миллиметровых и 180 тыс. 105-миллиметровых снарядов, около 10 тыс. «Джавелинов» и «Стингеров».

Обозреватели приводят заявление замминистра обороны США по вопросам снабжения Уильяма Ла Планта, который сказал, что страна не готова к «взрыву» в Индо-Тихоокеанском регионе, и призвал к бережливой экономике как к единственному правильному пути.

Авторы отмечают, что в случае с Пентагоном подобный принцип обретает совершенно иные измерения, чем в ситуации с обычными предприятиями. Заказ на 6 комплексов NASAMS, размещенный 30 ноября, компания Raytheon выполнит лишь через шесть лет. Такие же проблемы с производством HIMARS.

«„Ненасытные потребности“ Украины уже обнажают проблемы», — резюмируют Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.

С начала спецоперации, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин, западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными.