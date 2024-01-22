Bloomberg: В России снизились объемы нефтепереработки

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В России уменьшились объемы переработки нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник и собственные подсчеты.

По словам собеседника издания, с 11 по 17 января в стране было переработано 5,5 млн баррелей сырой нефти. Таким образом, суточная переработка упала примерно на 11 тыс. баррелей по сравнению с периодом с 1 по 10 января.

Специалисты самого агентства подсчитали, что по сравнению с декабрем прошлого года суточные объемы переработки снизились на 38 тыс. баррелей. В первой половине января они составляли примерно 5,51 млн баррелей в день.

Издание объяснило этот тренд падением производства на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области после некоего «инцидента». Еще 12 января компания сообщило о проблеме на заводе «Нижегороднефтеоргсинтез», из-за которой оказалась приостановлена работа технологической установки. Характер проблемы раскрыт не был, о возобновлении работы установки не сообщалось.

Источник Bloomberg рассказал, что переработка на «Нижегороднефтеоргсинтезе» 11–17 января снизилась более чем на 51 тыс. баррелей в сутки по сравнению со средним показателем декабря. По его информации, меньше нефти стали перерабатывать и на заводах «Башнефти» и «Славнефти».

Как отмечает РБК, установленная мощность переработки нижегородского НПЗ равняется 17 млн тонн нефти в год. Завод выпускает более 50 видов нефтепродуктов. Нефть на завод поступает по двум нефтепроводам: Альметьевск — Нижний Новгород и Сургут — Полоцк.