Bloomberg: В IV квартале нефть может подорожать до 100 долларов за баррель

В IV квартале 2023 года нефть может вырасти в цене до 100 долларов за баррель, так как ее запасы в мире уменьшаются, а денежная масса стабилизируется. Об этом заявил глава отдела исследований сырьевых товаров инвестиционного банка Goldman Sachs Джефф Карри в интервью телеканалу Bloomberg.

«Я вполне уверен в том, что мы увидим еще один скачок цен в ближайшие 12–18 месяцев», — заметил эксперт. По его мнению, этому поспособствуют отмена Китаем строгой политики в отношении коронавируса Covid-19, возобновление полноценной работы китайских компаний и прогнозируемая в связи с этим перегрузка мировых резервных производственных мощностей.

При этом генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Насер констатировал в интервью, что «спрос со стороны Китая [на нефть] очень высок». Главный экономист трейдерской компании Trafigura Group Саад Рахим в кулуарах международной конференции Energy Week в свою очередь подчеркнул: «Мое мнение <…> заключается в том, что, возможно, люди недооценивают спрос и переоценивают производство в США».

Дело в том, что добыча в сланцевых бассейнах растет медленнее, потому что у производителей заканчиваются удобные участки для бурения. Производство нефти в Соединенных Штатах упало в начале пандемии коронавируса и до сих пор примерно на 800 тыс. баррелей в день ниже рекордных 13,1 млн, достигнутых в начале 2020 года.

Генеральный директор корпорации Chevron Майк Вирт заметил в интервью телеканалу Bloomberg, что глобальные свободные производственные мощности ограничены, а рост предложения сланцевой нефти в Штатах вряд ли сможет восполнить дефицит, если спрос начнет расти в конце этого года. Соответственно, ОПЕК останется главным мировым производителем нефти.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран предупреждал, что мировые цены на нефть в последние месяцы упали слишком сильно, а потому уже в 2023 году на фоне восстановления спроса на нефть со стороны КНР баррель подорожает до 140 долларов.

Хотя сокращение предложения стало благом для производителей сырой нефти и их инвесторов, оно бьет по потребителям и усложняет усилия центральных банков по сдерживанию инфляции, констатирует агентство Bloomberg.