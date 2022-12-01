Bloomberg: В Евросоюзе пригрозили Twitter санкциями из-за аккаунтов Sputnik и RT

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Евросоюз может ввести санкции против Twitter за то, что компания распространяет, в том числе, контент российских Sputnik и RT. Об этом пишет Bloomberg.

«Если соцсеть используется российской пропагандой, то она, скорее всего, нарушает санкционный режим [введенный странами союза против РФ], потому что таким образом распространяет контент, разработанный находящимися под санкциями СМИ, такими как Russia Today и Sputnik», — заявила Юрова.

Она подчеркнула, что владельцу платформы, американскому предпринимателю Илону Маску не стоит недооценивать Евросоюз и ограничения, которым в конечном итоге может подвергнуться Twitter, если не будет соблюдать правила ЕС.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как Президент Владимир Путин выступил 24 февраля с видеобращением к гражданам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.