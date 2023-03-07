Bloomberg узнал о падении морских поставок нефти из России

Объем поставок нефти из России морским транспортом резко снизился по сравнению с рекордными показателями прошлых недель. За семь дней вплоть до пятницы, 3 марта, общий объем поставок морем сократился до 3,11 млн баррелей в день, что на 14% (или 526 тыс. баррелей в день) меньше, чем за предшествующую неделю, сообщает агентство Bloomberg.

В среднем за четыре недели общий объем суточных морских поставок упал на 80 тыс. баррелей, до 3,3 млн баррелей в сутки. В начале февраля, по подсчетам издания, он равнялся 3 млн 456 тыс. баррелей.

Агентство замечает, что все снижение объемов поставок пришлось на порты Тихого океана, тогда как отгрузки из терминалов Балтийского и Черного морей остались прежними. Впрочем, снижение экспорта из тихоокеанских портов удалось частично компенсировать увеличением потоков из арктических гаваней.

По мнению авторов Bloomberg, уменьшение объема поставок не связано с решением российских властей сократить в марте добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (примерно на 5%), о котором прежде, 10 февраля, объявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Любое установочное сокращение потоков, скорее всего, будет наблюдаться в западных портах страны, где груз продается с 25-процентной скидкой по сравнению с отправляемым из Тихого океана. Но потоки из портов Балтийского и Черного морей не изменились <…>», — констатирует издание.

Решение сократить добычу было принято на фоне ограничений, введенных ранее странами Запада. Эмбарго Европейского Союза на импорт нефти начало действовать 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — 5 февраля 2023-го. В эти же сроки начали действовать соответствующие ценовые потолки.