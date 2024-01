Bloomberg: Ученые обнаружили угрозу здоровью в бутилированной воде

Бутылка воды объемом один литр в среднем содержит около 240 тыс. пластиковых частиц — в сто раз больше, чем предполагалось прежде. К такому выводу пришли химики из Колумбийского университета, опубликовавшие свое исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет агентство Bloomberg.

Ученые обнаружили, что бутилированная вода содержит нанопластик — частицы длиной менее 1 микрометра (1 миллиметр равняется 1000 микрометров). В прежних исследованиях учитывался только микропластик, размеры которого составляют от 1 до 500 микрометров.

«Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку он достаточно мал, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и воздействовать на органы. Нанопластик также способен проникать через плаценту в организм будущего ребенка», — объясняет опасность подобных частиц агентство.

Чтобы оценить, сколько именно пластика содержится в воде, исследователи создали новый метод микроскопии и использовали алгоритм на основе большого массива данных. Они изучили в общей сложности 25 литровых бутылок трех американских производителей (каких именно фирм, не уточняется). Каждая из них содержала от 110 до 370 тыс. частиц, из которых 90% приходилось на нанопластик.

Специалисты учитывали семь типов пластика, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого делают большинство бутылок для воды. При этом многие частицы остались неопознанными, а это значит, что содержание пластика в бутилированной воде может быть еще больше.

«Раньше это была просто темная область, не нанесенная на карту. <…> Это [исследование] открывает окно, через которое мы можем заглянуть в мир, который раньше был нам неизвестен», — отметил соавтор статьи Бейжан Ян.