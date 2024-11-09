Bloomberg: Трамп меняет политику по Украине и Израилю еще до инаугурации

Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже формирует политику страны по таким ключевым направлениям, как Украина и Израиль, хотя до его вступления в должность остается более двух месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Бывший чиновник предыдущей администрации Трампа рассказал изданию, что избранный Президент получит преимущество благодаря ожиданию более жесткой политики, чем у его предшественника. «Противники США могут заранее изменить свое поведение, — пояснил он. — Некоторые из них станут сдержаннее из-за угрозы возмездия со стороны США, а другие попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния до того, как [нынешний] Президент Джо Байден покинет пост».

Наиболее остро изменение американской политики будет ощущаться на Украине, власти которой начинают осознавать неизбежность переговоров, замечает агентство со ссылкой на мнение политолога Шелби Магид.

На этой неделе Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Участие в беседе принял американский миллиардер Илон Маск, о чем рассказал один из источников Bloomberg, а также издание Axios. Бизнесмен прежде допускал завершение конфликта на условиях отказа Украины от борьбы за утраченные территории. При этом, по данным источников Axios, украинский лидер остался доволен разговором, а избранный Президент США заверил его в продолжении поддержки.

Израиль же может оказаться страной, которая сильнее остальных выиграет от президентства Трампа. Израильский Премьер-министр Биньямин Нетаньяху — его давний союзник, тогда как с Байденом у него сложились напряженные отношения из-за требований действующей администрации свернуть боевые действия в секторе Газа.

Избранный Президент США уже дал понять, что предоставит Израилю «больше свободы действий» при подготовке возможных ударов по Ирану, особенно если власти исламской республики решатся изменить свою ядерную доктрину.

Bloomberg констатирует, что сам факт избрания Президента Соединенных Штатов обнадеживает некоторые страны, которые готовились к любому исходу выборов, однако «не могли или не хотели двигаться вперед, не зная, кто и в каком направлении поведет США».

Вместе с тем сотрудники администрации Байдена подчеркнули, что намерены продолжать внешнюю политику действующего американского лидера. «У нас нет недостатка в работе в течение следующих 74 дней (до вступления Трампа в должность — прим. Т-и), и мы полны решимости максимально использовать оставшееся время», — пояснил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.