Bloomberg: Сунак старается наладить отношения между Великобританией и ЕС после Brexit

Премьер-министр Британии Риши Сунак работает над тем, чтобы восстановить отношения с Евросоюзом после после многих лет напряженности из-за Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников. По данным издания, он поручил правительству проработать этот вопрос.

В ближайшее время Лондон планирует объявить о решении по многолетнему спору с ЕС из-за торговых соглашений для Северной Ирландии, сообщили источники агентству. На этом фоне команда Сунака надеется нарастить сотрудничество в разных областях.

«Работа сосредоточена на обороне, миграции и так называемом экономическом управлении государством, которое включает в себя такие вопросы, как торговля, энергетика и международные стандарты», – отмечается в публикации.

Восстановление отношений ЕС и Великобритании началось на фоне последствий военной операции России на Украине, пишет издание. При этом эксперты не исключают, что правительство Сунака может столкнуться с проблемами из-за критики евроскептиков и членов правящей Консервативной партии.

Напомним, Великобритания полностью вышла из состава ЕС к 2020 году. Это произошло после референдума 2016 года, на котором за выход из ЕС проголосовали 51,6% граждан страны.