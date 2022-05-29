Bloomberg: Страны ЕС уступают требованиям Москвы по оплате газа в рублях

Вслед за Венгрией страны Евросоюза уступают требованиям Президента России Владимира Путина, касающимся оплаты газа в рублях. Таким мнением в статье в Bloomberg поделились обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

По их мнению, заявления западных стран о «наказании» для России не идут дальше риторики. Это, к примеру, заметно в энергетической отрасли.

«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — заметили авторы статьи.

Фоллейн и Нарделли подчеркивают, что в ЕС заметен раскол между его западными и восточными представителями. Их мнения не совпадают, к примеру, в вопросах поставок оружия на Украину, диалога с Президентом России, условий и уступок, необходимых для продолжения российско-украинских переговоров и подписания договора в будущем.

«Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются, потому что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России», — считают обозреватели.

Ужесточение санкций Запада стало ответом на призание Россией независимости ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. 23 марта глава российского государства заявил, что торговля газом с недружественными государствами будет проводиться только в рублях. Указ вступил в силу с 1 апреля.