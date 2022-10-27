Bloomberg: США вынуждены пересмотреть потолок цен на российскую нефть в сторону повышения

Вашингтон был вынужден пересмотреть потолок цен на российскую нефть в сторону повышения, поскольку не смог достигнуть договоренности с многими странами о его реализации. Об этом сообщает ТАСС.

Bloomberg не уточняет, какой уровень цен США рассматривают сейчас. При этом глава американского Минфина Джанет Йеллен ранее называла цифру около 60 долларов за баррель.

Говорится, что невозможность заручиться согласием некоторых стран по установке лимита цен на российскую нефть, который предполагается ввести в действие в декабре, вызвала опасения в Белом доме, что эта мера без должной согласованности приведет к новой волатильности на нефтяном рынке. Администрация американского Президента Джо Байдена хотела бы этого избежать, чтобы не допустить нового роста цен на бензин и падения своих рейтингов.