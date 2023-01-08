Bloomberg: США стоит расширить поставки оружия Украине с условием не наносить удары по РФ

Соединенным Штатам и другим странам Запада стоит расширить поставки оружия Украине с условием не наносить удары с его помощью по России и, возможно, вообще отказаться от ударов по территории РФ, признаваемой другими государствами в качестве таковой. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

Публицист заметил, что анонсированные ранее поставки американских боевых машин пехоты Bradley, немецких БМП Marder и французских колесных танков AMX-10 представляют собой «долгожданный сдвиг».

«Больше, чем другое оружие, которое Запад отправил Украине, они (эти боевые машины — прим. Т-и) пересекают размытую грань между оборонительными и наступательными военными средствами, различие, которое часто не имеет большого смысла на поле боя», — пояснил Клут.

«<…> США, Германия и другие союзники должны пойти дальше и поставить основные боевые танки и другое вооружение, которое требует Киев. Но одно условие имеет смысл. Украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для контратак на собственно Россию и, вероятно, должны вообще воздержаться от нанесения ударов по территории России», — поделился аналитик своим пониманием ситуации.

«Если у Кремля, с [Президентом РФ Владимиром] Путиным или без него, действительно есть красная черта, то такое нападение будет означать ее пересечение — это подразумевает российская ядерная доктрина», — подчеркнул колумнист.

Вместе с тем он уверен, что «помимо этого [условия], вероятно, нет смысла так сильно беспокоиться о красных линиях Путина». «Лучшая политика для украинцев — бороться с ним всем, что у них есть, а для Запада — дать им всё необходимое для победы», — резюмировал Андреас Клут.